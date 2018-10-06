Эксперт назвал ЦСКА фаворитом матча РПЛ с «Локомотивом»

Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение о предстоящем противостоянии московских ЦСКА и «Локомотива» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Является ли ЦСКА явным фаворитом? Да, в команде Виктора Гончаренко хороший эмоциональный фон, чувствуется, что она движется в правильном направлении. Кроме того, армейцы будут выступать на своём стадионе. Думаю, что всё должно складываться в пользу ЦСКА, учитывая некоторые проблемы, которые существуют в «Локомотиве», — заявил Градиленко.

Он отметил, что у «Локомотива» хороший подбор игроков, но вопрос неудовлетворительных результатов команды заключается в том, почему игроки не прибавляют с физической точки зрения, что, по его мнению, может быть следствием просчёта тренерского штаба на этапе подготовки.

«Однако подопечным Сёмина всегда было тяжелее играть против команд, придерживающихся оборонительной тактики, а ЦСКА — задорная молодая команда, которая очень активно действует в нападении. В связи с этим «Локомотиву» стоит сделать ставку на контратаку. Не думаю, что армейцы победят в одни ворота», — добавил эксперт.

Матч десятого тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» состоится 7 октября на «ВЭБ Арене».

Ранее Бенедикт Хёведес заявил, что «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня.