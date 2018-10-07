Тренерская дуэль, 10-летняя результативная серия и реванш за Суперкубок: семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Локомотив»

Одним из центральных матчей десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет поединок ЦСКА и «Локомотива». Подопечные Виктора Гончаренко постараются продолжить беспроигрышную серию, а железнодорожники — взять реванш за матч за Суперкубок страны и реабилитироваться после обидного поражения от «Шальке 04» в Лиге чемпионов. Также эта встреча может стать определяющей для наставника действующего чемпиона Юрия Сёмина, который рискует потерять должность из-за неудовлетворительных результатов.

Встреча участников Лиги чемпионов

Противостояние ЦСКА и «Локомотива» вызывает особенный интерес, ведь именно эти команды представляют Россию в Лиге чемпионов. Правда, у армейцев это получается значительно лучше: после двух стартовых туров группового этапа они имеют в активе четыре очка, сенсационную победу над самим «Реалом» и первое место в своём квартете. А вот первое за 14 лет выступление железнодорожников в главном еврокубке пока оставляет негативные впечатления. Подопечные Юрия Сёмина потерпели два поражения и не забили ни одного мяча.

В домашнем первенстве дела у ЦСКА идут менее успешно, но после заминки на старте коллектив Виктора Гончаренко пришёл в себя и начал восхождение к вершине турнирной таблицы. В последних шести турах клуб одержал четыре победы, неизменно радуя своих фанатов забитыми мячами.

Железнодорожники же продолжают искать выход из кризиса. В матче с «Ахматом» они одержали свою первую победу за четыре тура и смогли вернуться в топ-10 РПЛ. Но сделать следующий шаг будет очень сложно, особенно учитывая разочаровывающую концовку поединка в Лиги чемпионов с «Шальке 04».

Месть «Локо» за Суперкубок

Сезон начался для столичных команд с очного противостояния за Суперкубок. Изначально оспаривать трофей в поединке с железнодорожниками должен был победитель Кубка России, но «Тосно» летом прекратил существование. Тогда в соперники действующему чемпиону определили серебряного призёра — ЦСКА.

И армейцам удалось завоевать титул, притом что команда подошла к матчу в Нижнем Новгороде в сильно обновлённом составе. В тот момент Виктор Гончаренко ещё не мог рассчитывать на Ивана Облякова, Абеля Эрнандеса и Николу Влашича и был вынужден выпустить на поле молодёжь. Вдобавок в самом начале игры травму получил один из немногих опытных футболистов, Алан Дзагоев.

Однако «Локомотив» предстал в состоянии, далёком от идеального, и не сумел создать проблем сопернику. Судьба матча решилась в дополнительное время, а автором единственного гола стал Хетаг Хосонов.

Результативная серия

Тяжело предположить, как сложится очередное противостояние ЦСКА и «Локо», но практически наверняка болельщики станут свидетелями как минимум одного забитого мяча. Последний раз команды уходили с поля без голов десять лет назад — в апреле 2008-го. Железнодорожников тогда возглавлял Рашид Рахимов, а армейцев — Валерий Газзаев. При этом лишь Игорь Акинфеев помнит ту встречу не по телетрансляции.

С тех пор 23 матча подряд во всех турнирах соперники не уходят с поля без хотя бы одного гола. А в последних трёх встречах РПЛ ЦСКА и «Локо» и вовсе забивали на двоих по четыре мяча. При этом на финише сезона-2016/17 армейцы разгромили железнодорожников — 4:0, и лишь победа в Кубке России спасла Сёмина от увольнения.

Отставка Сёмина

Несмотря на солидные финансовые вливания и громкие по меркам национального чемпионата трансферы, в нынешнем сезоне «Локомотив» смотрится крайне неубедительно, что в очередной раз провоцирует разговоры об отставке Сёмина с поста главного тренера. Причём ситуация могла выйти из-под контроля ещё после матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой». Тогда гостей спас гол Эдера, а уже в дополнительное время более мастеровитый коллектив дожал своего соперника.

Успех в поединке с «Ахматом» немного снизил градус напряжения. Однако «Локо» проиграл «Шальке 04» и к тому же в целом показал слабое выступление. Это может оказаться серьёзным ударом по позициям главного тренера, поэтому матч с ЦСКА очень важен для Сёмина. В случае поражения (а тем более крупного) от одного из главных конкурентов терпение Ильи Геркуса может закончиться.

Сражение тренеров

В противостоянии Сёмина и Гончаренко убедительное преимущество пока на стороне наставника ЦСКА. В семи матчах белорусский специалист уступил опытному коллеге лишь однажды — в июле 2017 года «Локомотив» в гостях обыграл армейцев — 3:1.

Зато Гончаренко огорчал Сёмина, ещё будучи главным тренером «Уфы», а во главе «Кубани» и «Урала» расходился миром с его «Мордовией» и «Анжи».

Что же касается статистики встреч Гончаренко с «Локомотивом», то команды наставника трижды уступали красно-зелёным и одержали четыре победы.

71-летний Сёмин встречался с ЦСКА 38 раз и одержал в этих матчах 20 побед при 14 поражениях. Болельщикам особенно запомнилось противостояние Юрия Павловича с Газзаевым в начале 2000-х, когда армейцы и железнодорожники из сезона в сезон боролись за чемпионство друг с другом.

Забьёт ли Чалов топ-команде РПЛ

20-летний нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отлично начал сезон. В девяти матчах чемпионата страны он забил семь мячей и уверенно лидирует в гонке бомбардиров.

Однако Чалова часто критикуют за то, что отличается он в основном в матчах с командами из второй половины турнирной таблицы. В этом сезоне он поражал ворота «Оренбурга», «Арсенала», «Урала», «Уфы». Туляки вовсе стали «любимым» соперником Фёдора — в трёх матчах он шесть раз огорчил «канониров».

Пожалуй, особняком стоит гол форварда в ворота лондонского «Арсенала» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

В РПЛ же Чалов в матчах с топ-соперниками не забивал вовсе. Ушёл он с поля без гола и в игре со «Спартаком». Дерби с «Локомотивом» — его шанс огорчить по-настоящему статусную команду, ведь и в матчах с московскими коллективами Фёдор забил лишь раз — в апреле поразил ворота «Динамо».

Тактические изменения

Травма Фёдора Смолова серьёзно осложнила и без того тяжелое положение «Локомотива». Нападающий только стал находить свой ритм, но повреждение ключицы вывело его из строя на несколько недель. Место Смолова на острие занял Эдер, но пока он явно не впечатляет. Особенно заметно это было в поединке с немецким клубом в Лиге чемпионов, где он с огромным трудом цеплялся за мяч, а удачные эпизоды с участием Эдера можно пересчитать по пальцам.

Безусловно, Эдер способен забить один из самых красивых мячей в истории Кубка России или стать автором «золотого» гола в ворота «Зенита», но железнодорожникам нужен более стабильный и командный игрок в нападении. Таким может снова стать Джефферсон Фарфан, но пока он также не может выступать из-за травмы.