Преимущество домашнего поля, уверенность Лунёва и влияние еврокубков: как «Зенит» одержал победу над «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» — своего ближайшего преследователя в чемпионате России по футболу. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. На голы Артёма Дзюбы и Роберта Мака южане ответили точным пенальти в исполнении Павла Мамаева, после чего остались в меньшинстве из-за удаления Сергея Петрова. Пять выводов из центрального матча тура — в материале RT.

Влияние еврокубков

Российским клубам тяжело даётся совмещение матчей собственного чемпионата с еврокубками. Зачастую вторыми приходится жертвовать — либо потому что выкладываться в Лиге Европы становится невыгодно, либо из-за сомнительных перспектив в Лиге чемпионов. Случаи, когда российская команда одинаково хорошо выступала на два фронта, да ещё и при постоянных перерывах на игры сборных, приходится искать в далёком прошлом.

Вновь история повторилась в случае с «Зенитом» и «Краснодаром». Петербуржцы хотели без лишних усилий обыграть чешскую «Славию», тем более что статус соперника позволял на это надеяться. Однако подопечные Сергея Семака едва смогли воплотить намерения в жизнь. В то же время «Краснодар» играл с превосходящей его по всем статьям «Севильей» и добился победы, которая далась тяжело не столько физически, сколько эмоционально.

В итоге в очной встрече «Зенит» сохранил силы на мощный второй тайм, а «Краснодар» с каждой минутой терял нить игры. Если бы южане пожертвовали Лигой Европы, то результат матча в Санкт-Петербурге мог бы быть совсем иным.

Лунёв как замена Акинфееву

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв превращается в идеальную замену Игорю Акинфееву в сборной России. Голкипер, игравший за национальную команду на протяжении многих лет, недавно объявил, что прекращает выступления в ней, и уже не временно, а навсегда. Если в сентябрьских матчах статус Лунёва как главного голкипера страны ещё мог оспариваться, то теперь только от него болельщики будут ждать таких же подвигов, как от Акинфеева.

Последние игры Лунёва за «Зенит» подтвердили, что он находится в отличной форме. Во встрече со «Славией» ему пришлось 11 раз отражать удары соперника в створ. Тяжёлым испытанием стала и игра с «Краснодаром». Гости били 21 раз, при этом восемь из них мяч летел прямиком в сетку. Лунёв совершил восемь сейвов и не справился только с ударом Павла Мамаева с пенальти. Но даже в этом эпизоде Лунёв угадал направление удара.

Впрочем, приезд Лунёва в национальную команду на матчи с Турцией и Швецией может не состояться. После встречи с «Краснодаром» Сергей Семак заявил, что вратарь получил травму. В скором времени врачи окончательно решат, отпускать футболиста в распоряжение Черчесова или нет. Если бы не проблемы со здоровьем, такой вопрос бы не стоял.

Слабая защита «Зенита»

То, что у Лунёва было много работы, — «заслуга» обороны «Зенита». В последнее время она совсем не радует надёжностью. Три пропущенных мяча от «Локомотива», два гола в большинстве от «Анжи», огромные проблемы во встречах со «Славией» и «Краснодаром» — вот что сейчас представляет из себя защита петербуржцев.

Пространства для манёвров у Семака не так много. В центре обороны он всегда делает ставку на Бранислава Ивановича и Луиша Нету, потому что иных вариантов нет. Миха Мевля не дотягивает до уровня команды, а Эммануэль Маммана ещё недостаточно окреп после травмы колена. Он отыграл полтайма во встрече с «Волгарём» в Кубке России, а против «Краснодара» вышел на последние две минуты вместо Артёма Дзюбы. «Зенит» доигрывал матч с пятью защитниками против соперника, имеющего на одного футболиста меньше — для лидера РПЛ это довольно странная ситуация.

Семак проводит ротацию только на флангах обороны, и добиться желаемого результата до сих пор не получается. Против «Краснодара» вместо Эльмира Набиуллина сыграл Евгений Чернов, чья ошибка привела к удару Виктора Классона в штангу. Не всё хорошо и на правом фланге, где Александр Анюков не выглядит намного хуже Игоря Смольникова, хотя в разница в возрасте между ними ощутима.

К полузащите «Зенита» больших претензий нет, однако все линии на поле должны быть сбалансированными. Не все команды согласны играть с петербуржцами вторым номером, кто-то обязательно будет использовать и атакующую тактику, как это делал «Краснодар» до перерыва, и тогда качественные опорники команду не спасут.

Незаметный герой петербуржцев

У болельщиков «Зенита» все последние успехи команды прочно ассоциируются с Артёмом Дзюбой, и причин на то действительно много. Даже в матче с «Краснодаром» он забил очередной мяч и поднялся на вторую строчку в списке бомбардиров РПЛ. Однако голевые успехи форварда были бы невозможны без хороших ассистентов. Прежде основным распасовщиком для Дзюбы являлся Александр Ерохин. Но в этот раз из-за травмы он смог отыграть только один тайм.

На выручку пришёл Себастьян Дриусси. Именно аргентинец сначала мягко навесил Дзюбе, чтобы тот открыл счёт, а затем после его закидки Роберт Мак удвоил преимущество. Своими действиями Дриусси заслужил звание лучшего игрока матча и даже может считаться самым полезным футболистом «Зенита» в этом сезоне. Ранее он не только раздавал точные передачи, но и забивал победные мячи, как это было в матчах с «Уралом» и «Локомотивом».

Какими бы ни были проблемы «Зенита» в защите, в атаке команда преуспевает. Впереди проблемных позиций нет, и даже если травма Ерохина окажется серьёзной, через две недели болельщикам петербуржцев не придётся сильно беспокоиться, пока в стартовом составе будет Дриусси.

«Зенит» — лидер по домашним очкам

Санкт-Петербург становится неприступной крепостью для соперников «Зенита». В последний раз подопечные Семака проигрывали дома ещё до того, как российский специалист вернулся в команду. Произошло это в прошлом сезоне, причём как раз в матче с «Краснодаром».

В РПЛ домашних поражений не терпели только «Зенит», «Ахмат» и «Локомотив». При этом лишь петербуржцы остаются неуступчивыми в еврокубках: москвичи недавно уступили на своём поле «Шальке», а грозненцы не участвуют в международных турнирах. В «домашней» турнирной таблице чемпионата России «Зенит» делит лидерство с «Рубином», который провёл на одну игру больше.

При этом петербуржцы добывали очки на своей арене не только в матчах с аутсайдерами, но и во встречах с прямыми конкурентами — «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром». Из команд, которых «Зениту» нужно непременно опасаться, остаются «Ростов», «Рубин» и ЦСКА. Но с первыми двумя матчи состоятся в последних осенних турах, а с армейцами и вовсе в мае. Задел на эти игры у подопечных Семака уже есть.