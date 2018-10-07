Лунёв и Ерохин могут не сыграть за сборную России в октябрьских матчах
- РИА Новости
«Поедут они в сборную России или нет, решать докторам. Наши доктора работают в контакте с медицинским штабом сборной, пока не могу сказать о степени серьёзности повреждений», — приводит ТАСС слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Оба игрока были вызваны в сборную для подготовки с матчам Лиги наций против Швеции и Турции, которые состоятся 11 и 14 октября соответственно.
Ранее сообщалось, что Лунёв и Ерохин получили травмы в матче РПЛ с «Краснодаром».