Лунёв и Ерохин могут не сыграть за сборную России в октябрьских матчах

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Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв и хавбек петербургской команды Александр Ерохин могут пропустить предстоящий сбор национальной команды перед матчами Лиги наций УЕФА со сборными Швеции и Турции.
Лунёв и Ерохин могут не сыграть за сборную России в октябрьских матчах
  • РИА Новости

«Поедут они в сборную России или нет, решать докторам. Наши доктора работают в контакте с медицинским штабом сборной, пока не могу сказать о степени серьёзности повреждений», — приводит ТАСС слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Оба игрока были вызваны в сборную для подготовки с матчам Лиги наций против Швеции и Турции, которые состоятся 11 и 14 октября соответственно.

Ранее сообщалось, что Лунёв и Ерохин получили травмы в матче РПЛ с «Краснодаром».

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