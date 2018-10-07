Семак рассказал, что Лунёв и Ерохин получили травмы в матче РПЛ с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Ерохин смотрелся очень здорово, но, к сожалению, у него проблема, он получил травму. Мы не хотели его менять, но пришлось, это была вынужденная замена. Ещё и Лунев получил повреждение. Сейчас посмотрим, что случилось», — приводит слова Семака Sport24 cо ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что из-за повреждения голкипера до последнего держал замену — на случай, если возникнет необходимость снять Лунёва с игры.
Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы помог «Зениту» победить «Краснодар» в десятом туре РПЛ.