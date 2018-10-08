Травма Лунёва, возвращение Головина и поздний прилёт Черышева: сборная России по футболу прибыла в Новогорск

Сборная России по футболу начала подготовку к матчам Лиги наций с командами Швеции и Турции. В первой тренировке, которая по традиции прошла на подмосковной базе в Новогорске, принял участие 21 игрок из 25 вызванных Станиславом Черчесовым. По словам представителей медицинского штаба, сразу у трёх футболистов возникли проблемы со здоровьем по итогам матчей 10-го тура РПЛ, их дальнейшее пребывание в команде под вопросом.

Игроки и тренеры сборной России по традиции собрались в Новогорске. Прибытие на базу прошло в штатном режиме, после чего футболисты получили небольшую паузу и свободное время. Глава медицинского штаба Эдуард Безуглов посвятил перерыв детальному изучению характера повреждений Андрея Лунёва и Александра Ерохина. Игроки сине-бело-голубых почти сразу же покинули расположение базы в сопровождении врача и вернулись лишь к началу вечерней тренировки. Эдуард Безуглов, доложивший о состоянии игроков главному тренеру команды, позже прояснил ситуацию и журналистам.

«Ребята прибыли к нам из клубов, в составе которых накануне провели интенсивные матчи. В связи с этим у ряда игроков обнаружены проблемы. Сегодня все сдали анализы. По этим данным некоторые работают индивидуально, например Алан Дзагоев. Завтра он, скорее всего, будет в общей группе», — сказал Безуглов журналистам.

По словам медика, выявленные у двух других футболистов травмы не позволили им присоединиться к команде на поле.

«Более серьёзные повреждения у Андрея Лунёва и Александра Ерохина. У Лунёва подозрение на незначительную травму бедра, а у Ерохина незначительные повреждения коленных связок. После МРТ будет принято решение о том, останутся ли они в сборной или отправятся на лечение в клубы», — добавил он.

«В нашем распоряжении как минимум 21 игрок»

После тренировки ситуацию с травмированными футболистами прояснил и главный тренер команды Станислав Черчесов. Наставник национальной сборной заявил, что штаб пока не решил, будут ли вызываться новые игроки вместо травмированных.

«У Лунёва и Дзагоева, по большому счёту, травмы несерьёзные, с Ерохиным ситуация сложнее. На этом сборе он нам, очевидно, не поможет. Станем ли искать замену ему? Будем думать. В любом случае в нашем распоряжении как минимум 21 игрок — пока будем работать с ними», — пояснил Черчесов.

Кроме того, специалист пояснил отсутствие на занятии Дениса Черышева. Накануне полузащитник в составе «Валенсии» принял участие в матче 8-го тура испанской Ла Лиги, в связи с чем получил время на дополнительный отдых.

«Лично объяснил команде, что поздний прилёт Черышева — это необходимость. Приняли такое решение, даже несмотря на то что я всегда стараюсь требовать, чтобы все игроки прилетали в одно время. Но гнать его на перекладных смысла не было, вечером он прилетит прямым рейсом из Валенсии и уже завтра начнёт работать», — рассказал главный тренер сборной России по футболу.

«Всегда приятно вернуться в сборную и в Россию»

В отличии от Черышева, Александр Головин, защищающий цвета «Монако», уже полноценно тренируется в составе национальной команды. Предыдущий сбор коллектива Головин был вынужден пропустить из-за травмы. В связи с этим, по словам самого полузащитника, возвращение в сборную стало для него знаковым событием.

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«Всегда приятно вернуться домой и в сборную. Ребята встретили хорошо. Шутят, спрашивают, выучил ли я язык. Учу, но пока ещё далеко до идеала. Форму после травмы я ещё не набрал, но работаю над этим, стараюсь быстрее восстановиться», — признался Головин.

Журналистов волновал вопрос, успел ли 22-летний футболист освоиться в Монако, однако, по словам полузащитника, из-за напряжённого графика он так и не успел познакомиться с городом.

«Всё время потратил на восстановление, даже не успел погулять, одни поездки на базу. Партнёры по команде приняли. Например, голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич после чемпионата мира говорит на русском. Выучил такие слова, как «спасибо», «на здоровье». Стараюсь не читать, что про меня пишут. Говорят, попал не в тот клуб? Я думаю, всё будет хорошо, чёрные полосы бывают у всех», — поделился впечатлениями игрок «Монако».

Кроме того, Головин признался, что следит за выступлениями своей бывшей команды, и высказался относительно решения Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной.

«Очень расстроился, узнав о том, что он покидает команду. За ЦСКА слежу. Удивил результат встречи с «Реалом». Честно говоря, не думал, что выиграют. Но здорово наблюдать за тем, как ребята работают и стараются», — резюмировал Головин.

Помимо Головина, о своих впечатлениях от пребывания в стане национальной команды рассказал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. По словам стража ворот красно-зелёных, после победы над ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ он пребывает в приподнятом настроении и в случае необходимости готов заменить Лунёва.

«С Лунёвым не говорил. Не знаю, что с ним. Надеюсь, ничего серьёзного. Если нет, то при необходимости готов занять его место. После того как Акинфеев закончил выступления в сборной, никакого разговора с главным тренером не было. Но все мы, вратари, понимаем, что появился шанс продолжить его дело. Игорь всегда достойно играл и защищал цвета национальной команды. Он для нашей сборной номер один навсегда. Это знают все, и мы тоже признаём его заслуги. Нас ждёт красивая конкуренция», — заявил Гилерме.