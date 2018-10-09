Разошлись не на шутку: Кокорин и Мамаев могли избить водителя телеведущей перед нападением на чиновника

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подозревают в избиении Виктора Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По словам шофёра, в результате нападения он получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Пострадавший также сообщил, что по фотографиям узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева. Инцидент произошёл за несколько часов до драки в кофейне, где спортсмены избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Руководство клубов, РПЛ и РФС резко осудили действия фигурантов скандала и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание.

Информация о нападении футболистов Кокорина и Мамаева на главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака вызвала широкий резонанс в СМИ. Уже по итогам этого инцидента спортсменов явно ждали весьма серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Однако утром 9 октября стало известно, что этот инцидент стал не единственным итогом пребывания игроков «Зенита» и «Краснодара» в столице.

«Поступило сообщение, что около 08:00 у гостиницы «Пекин» в центре Москвы футболисты Мамаев и Кокорин в ходе ссоры с водителем телеведущей одного из федеральных каналов нанесли мужчине травмы», — цитирует «Интерфакс» сообщение источника, близкого к ситуации.

Выяснилось, что ещё одной жертвой дебоширов стал Виктор Соловчук — водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. О подробностях нападения он рассказал «Московскому комсомольцу».

Инцидент произошёл на одной из парковок в центре столицы ещё до драки в кофейне. Мужчина ждал журналистку за рулём иномарки, когда группа молодых людей стала наносить удары по его автомобилю.

«Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я, и всё в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — рассказал он.

После инцидента очевидец вызвал в полицию, а сам водитель был вынужден обратиться в больницу.

«Черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью», — добавил Соловчук.

Сама Ушакова также сообщила, что её водитель был избит на парковке, однако не смогла назвать имена нападавших.

«То, что подали заявление в полицию по факту нападения на него, — это действительно так, но причастны ли к этому инциденту всем известные люди, я не знаю. Идёт расследование, и до нас пока никакой информации не доходило», — цитирует Ушакову РИА Новости.

При этом она не уточнила, в каком состоянии находится пострадавший. Изначально, по сообщениям СМИ, Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой, однако вскоре эта информация была опровергнута.

«Заявление в полицию он написал сам», — добавила телеведущая.

Позднее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов подтвердил факт проведения расследования по делу об избиении водителя.

«В дежурную часть отдела МВД России по Пресненскому району поступило заявление от 36-летней женщины, проживающей в Подмосковье. Она пояснила, что на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля Mercedes, а также нанесли телесные повреждения водителю транспортного средства», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте МВД.

Отмечается, что выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили факт нанесения телесных повреждений водителю автомобиля.

«Нарядом скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение», — добавил Титов.

Футбольная общественность осудила действия футболистов, а организации выпустили официальные заявления.

«Прежде всего хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание. Уверен, что МВД проведёт компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего. Такие случаи бросают тень на наш футбол», — подчеркнул глава Российского футбольного союза Александр Алаев.

В подобном ключе прокомментировали новости о драке спортсменов и в пресс-службе Российской премьер-лиги.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание», — заявили в РПЛ.

По сравнению со вчерашним днём серьёзные изменения претерпела и риторика клубов — накануне они реагировали достаточно сдержанно и призывали дождаться официальных результатов расследования.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать, — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок)», — говорится в заявлении «Краснодара».

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Кроме того, в клубе сообщили, что в настоящий момент изучают возможные варианты прекращения действия личного соглашения с Мамаевым.

«К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться (разрыва контракта. — RT)», — заключили в пресс-службе «быков».

В «Зените» заявили, что поведение Кокорина вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение.

«Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», — написано в пресс-релизе.

Позднее в СМИ появилась информация, что оба спортсмена задержаны и в скором времени будут допрошены в УВД по Центральному административному округу. Однако позднее она не подтвердилась.

«Информация о задержании Павла Мамаева и Александра Кокорина не соответствует действительности. Другими данными мы не располагаем», — прокомментировали в МВД.