В «Краснодаре» пообещали сделать всё для расторжения контракта с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» рассказал о санкциях к полузащитнику команды Павлу Мамаеву за инцидент с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«То, что мы увидели на записи, возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок)», — говорится в сообщении на официальном сайте краснодарского коллектива.

В клубе также заявили, что изучают возможность расторжения контракта с хавбеком.

«К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в письме.

Накануне сообщалось, что Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Также стало известно, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» расторгнет соглашение с обвиняемым в двух избиениях Кокориным.