СМИ: «Зенит» расторгнет соглашение с обвиняемым в избиениях Кокориным

Короткая ссылка
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, которого обвиняют в двух избиениях.
СМИ: «Зенит» расторгнет соглашение с обвиняемым в избиениях Кокориным
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24.

Действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года. В нём предусмотрена возможность досрочного расторжения контракта клубом, если со стороны футболиста будут наблюдаться грубые нарушения.

Накануне сообщалось, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Сегодня появилась информация, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее менеджер ведущей Первого канала не подтвердила информацию о нападении Кокорина и Мамаева на водителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить