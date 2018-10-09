СМИ: «Зенит» расторгнет соглашение с обвиняемым в избиениях Кокориным
- Reuters
Об этом сообщает Sport24.
Действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года. В нём предусмотрена возможность досрочного расторжения контракта клубом, если со стороны футболиста будут наблюдаться грубые нарушения.
Накануне сообщалось, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Сегодня появилась информация, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее менеджер ведущей Первого канала не подтвердила информацию о нападении Кокорина и Мамаева на водителя.