СМИ: «Зенит» расторгнет соглашение с обвиняемым в избиениях Кокориным

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, которого обвиняют в двух избиениях.

Об этом сообщает Sport24.

Действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2019 года. В нём предусмотрена возможность досрочного расторжения контракта клубом, если со стороны футболиста будут наблюдаться грубые нарушения.

Накануне сообщалось, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Сегодня появилась информация, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее менеджер ведущей Первого канала не подтвердила информацию о нападении Кокорина и Мамаева на водителя.