Менеджер ведущей Первого канала не подтвердила информацию о нападении Кокорина и Мамаева на водителя

Александра Плисакова, менеджер ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, прокомментировала сообщения о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей.

«С Ольгой уже связывались и задавали вопросы. Комментировать случившееся пока не будем, это наше совместное решение», — рассказала менеджер в беседе с RT.

По словам Александры, водителя ведущей Виктора Соловьёва действительно избили неизвестные. Мужчина поехал в больницу, он в сознании, его жизни ничего не угрожает, но комментировать случившееся он пока не готов.

Напомним, что ранее в Telegram-каналах сообщалось, что водителя телеведущей избили на парковке в центре Москвы футболисты Кокорин и Мамаев. По их информации, мужчина ждал журналистку за рулём иномарки, а когда двое мужчин начали бить авто ногами, вышел сделать им замечание. В ответ на это Виктор Соловьёв получил несколько ударов по голове.

Самой Ольги на месте случившегося не было, водитель обратился к медикам ещё до её прихода. По словам Александры Плисаковой, жизни Соловьёва ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Mash, нападение на водителя Ушаковой случилось за несколько часов до драки Мамаева и Кокорина в баре с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Пак также получил сотрясение мозга в результате удара стулом, который кинул в него Кокорин.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала.