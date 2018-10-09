«Не играют в сборной и уже никогда, видимо, не будут»: Кокорина и Мамаева осудили за инцидент в кофейне

Инцидент с нападением форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на главу одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака — проявление неспортивного поведения, которое роняет тень на весь российский футбол. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. При этом представители клубов подчеркнули, что вынесут решение о санкциях в отношении игроков по окончании расследования, а жена Мамаева Алана призналась, что ей стыдно за поведение мужа.

Инцидент с участием футболистов Кокорина и Мамаева вызвал серьёзный общественный резонанс. Нападение спортсменов на чиновника Пака прокомментировал министр спорта России Павел Колобков.

«В этом инциденте ещё предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств», — заявил Колобков.

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Он также сказал, что если вина Кокорина и Мамаева будет доказана, то их клубам придётся применить к футболистам соответствующие санкции.

«Это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут», — заключил Колобков.

Позднее отреагировали на произошедшее и в командах, цвета которых защищают Кокорин и Мамаев. В «Зените» воздержались от поспешных выводов, отметив, что необходимо дождаться окончательного вердикта следствия.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент вопиющий», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

В пресс-службе «Краснодара» заявили, что «считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия».

«Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу проводится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному эпизоду будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — говорится в заявлении.

В настоящий момент действия футболистов квалифицируются по ст. 116 УК РФ «Побои». Но, как сообщил юрист Александр Ластовецкий, поступок спортсменов может быть расценён как более тяжкое преступление.

«Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, степень вреда, причинённого потерпевшему, и другое. В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», — цитирует Ластовецкого «Чемпионат».

Он также считает, что отягчающим фактором может быть признано совершение правонарушения группой лиц. Однако Ластовецкий отметил, что не стоит исключать разрешения конфликта мирным путём.

«Одно можно сказать наверняка: ущерб, причинённый заведению, это не самое страшное, что должно беспокоить футболиста... Остаётся надеяться на беспристрастное разбирательство правоохранительных органов», — добавил юрист.

Удалось связаться также с женой одного из участников инцидента — Аланой Мамаевой, которая заявила, что её муж и его друзья находились в состоянии опьянения.

«Они были пьяные. Как ещё объяснить эту выходку? Что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — заявила Мамаева «Спорт-Экспрессу».

По мнению бывшего футболиста московского «Спартака», а ныне эксперта Евгения Ловчева, драка в кофейне с участием Кокорина и Мамаева является следствием отсутствия должного наказания за их предыдущий проступок.

В Монте-Карло Кокорин и Мамаев купили около 500 бутылок шампанского, которое раздавали всем желающим. Инцидент произошёл после провального выступления сборной на Евро-2016. Тогда Кокорин и Мамаев выступили за национальную команду

© Twiga Monte Carlo/Facebook

«Всё время какие-то происшествия происходят с этими людьми. Наверное, потому что после истории с шампанским в Монако их как следует так и не оглоушили. А ведь тогда они просто опозорили страну. Можно сколько угодно говорить, что это отпуск, можно делать что хочешь, но это не оправдание. И сейчас ситуация… Просто негодяйский поступок!» — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По мнению бывшего футболиста, причина подобных инцидентов — отсутствие должной воспитательной политики в клубах.

«Они ведь нам всегда как бы говорят: «Не учите нас жить!» И вот мы вновь видим такое. Берегите честь смолоду — это же не сегодня сказано. И этот разврат, который мы наблюдаем, существует в том числе и из-за того, что их никто не воспитывает в командах. К тому же это публичные люди. Как бы это высоко ни звучало, они являются примером для молодых, которые смотрят их соцсети, повторяют за ними. Не только действия на поле», — заключил Ловчев.

При этом бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что клуб не имеет возможности контролировать действия своих игроков 24 часа в сутки.

«Нужно ли разрывать контракт с Кокориным? Да нет, наверное. А зачем? Это в первую очередь повлияет на их собственную репутацию. Клуб же не может ходить и следить за каждым футболистом.

Как вы будете заниматься этим в девять утра в Москве? Пока футболист на базе — команда должна делать это. Понятно, что обязаны быть какие-то санкции. Это позор? Скажем так: ситуация не очень хорошая. Я бы ещё понял, если бы это произошло вечером. Но не за завтраком же!» — заявил Радимов.

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Российский актёр и телеведущий Михаил Шац, который является болельщиком «Зенита», также призвал клуб не делать поспешных выводов.

«Не знаю всех деталей, мы не имеем представления, что было за кадром. Такое не возникает на пустом месте. Поэтому не стоит рубить с плеча, призывать клуб разорвать контракт с Кокориным. Драка не красит игрока любой команды. Но представьте себе, что это не футболист, а работник офиса, к примеру. Бытовая потасовка может быть причиной увольнения. Надо смотреть, что написано в контракте. На каком основании трудовое соглашение должно прерываться, сказать сложно. Наверняка будет большой денежный штраф или отстранение от матчей. Про Мамаева считаю то же самое. Надо основательно разбираться», — выразил мнение Шац.

При этом известный телекомментатор Василий Уткин предположил, что инициатором конфликта мог выступить и сам чиновник.

«Заказуха совершенно определённая. Приплетено к истории всё что можно: и подозрение в наркотическом опьянении, и избиение второго чиновника — некоего Гайсина, которое тут же им и опровергнуто. Но кто-то ведь это рассказал, с именем и фамилией, а его не трогали, оказывается», — отметил Уткин.

По его мнению, разбирательство не должно занять много времени, так как свидетелей достаточно, а также имеется видеозапись инцидента.

«История исчерпана. Пьяная, а точнее похмельная ссора. Тут нечего распутывать, яснее ясного. Ждём развязки», — заключил Уткин.