Радимов о Кокорине: я бы ещё понял, если бы это произошло вечером, но не за завтраком же

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал скандал с участием нападающего основного состава санкт-петербургской команды Александра Кокорина.

«Понятно, что должны быть какие-то санкции. Скажем так, ситуация не очень хорошая. Я бы ещё понял, если бы это произошло вечером. Но не за завтраком же!» — сказал Радимов «Чемпионату».

Специалист добавил, что не считает нужным разрывать контракт с футболистом.

«Клуб же не может ходить и следить за каждым футболистом. В девять утра в Москве вы как будете следить? Пока футболист на базе, клуб должен следить», — заявил Радимов.

Ранее жена Павла Мамаева заявила, что её супруг и Кокорин находились в нетрезвом состоянии в момент драки с чиновником Минпромторга.