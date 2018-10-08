Радимов о Кокорине: я бы ещё понял, если бы это произошло вечером, но не за завтраком же
«Понятно, что должны быть какие-то санкции. Скажем так, ситуация не очень хорошая. Я бы ещё понял, если бы это произошло вечером. Но не за завтраком же!» — сказал Радимов «Чемпионату».
Специалист добавил, что не считает нужным разрывать контракт с футболистом.
«Клуб же не может ходить и следить за каждым футболистом. В девять утра в Москве вы как будете следить? Пока футболист на базе, клуб должен следить», — заявил Радимов.
Ранее жена Павла Мамаева заявила, что её супруг и Кокорин находились в нетрезвом состоянии в момент драки с чиновником Минпромторга.