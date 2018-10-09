Адвокат Пака заявил, что будет добиваться максимально возможного наказания для Мамаева и Кокорина

Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, избитого футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным заявил RT, что он будет добиваться самого строгого наказания для дебоширов в соответствии с законом.

«Мы сделаем всё, чтобы лица совершившие нападение понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается», — заявил RT Удунян.

По словам адвоката, причиной конфликта стало невменяемое состояние нападавших. Они оскорбляли потерпевшего, допускали расистские высказывания в его адрес.

«Никто из них за сутки прошедшие с момента инцидента не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинений», — пояснил адвокат, и отметил, что будут требовать от следствия переквалификации на более тяжкую статью действий нападавших.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее Александр Алаев заявил, что РФС поддержит клубы в вопросе расторжения контрактов с Кокориным и Мамаевым.