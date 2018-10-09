Алаев заявил, что РФС поддержит клубы в вопросе расторжения контрактов с Кокориным и Мамаевым

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация поддержит «Зенит» и «Краснодар» в вопросе расторжения контрактов с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Алаев заявил, что РФС поддержит клубы в вопросе расторжения контрактов с Кокориным и Мамаевым
  • © fc-zenit.ru

«РФС категорически осуждает произошедшее. То, что мы наблюдали на видео, неприемлемо. Мы поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов с игроками», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Он отметил, что организация изучит возможность вынесения спортивных санкций в отношении Кокорина и Мамаева.

«РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», — добавил функционер.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.

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