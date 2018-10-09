Юрист рассказал, какое наказание грозит Кокорину и Мамаеву

Адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов дал правовую оценку инцидентам с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я бы квалифицировал их действия по ст. 213 УК России — это хулиганство, как минимум первая часть. Потому что они использовали предметы в качестве оружия — стул. Максимальная санкция — это лишение свободы сроком до пяти лет, есть иные альтернативы — это штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы», — заявил Некрасов RT.

Он также высказался о ситуации с расторжением контрактов с игроками.

«Норм очень мало, в контракте может быть предусмотрено, как это предусматривается во внутренних документах вуза, например, что работник (конкретно — спортсмен) обязан соблюдать определённые нормы, в том числе морально-нравственные, чтобы не допустить репутационных потерь для всего клуба. Возможно, что в их в контрактах что-то предусмотрено. Здесь не будет играть роль тот факт, были они при исполнении или нет, находились ли на поле, был это рабочий день или выходной. Такая норма может быть. Этот спор неоднозначный, может решаться уже в суде», — добавил юрист.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что адвокат Пака будет добиваться переквалификации статьи о нападении.