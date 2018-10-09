Адвокат Пака будет добиваться переквалификации статьи о нападении

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Адвокат избитого, предположительно, футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника Дениса Пака Геннадий Удунян заявил, что его клиент не намерен идти на примирение с нападавшими.
Адвокат Пака будет добиваться переквалификации статьи о нападении
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«Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирения сторон не предусматривает, — приводит слова Удуняна Интерфакс.

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли заявил, что намерен добиваться переквалификации дела на ст. 213 УК РФ «Хулиганство». 

Отмечается, что изначально действия форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева были квалифицированы по ст. 116 УК РФ «Побои».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию в качестве наказания.

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