Жириновский предложил отправить Кокорина и Мамаева в Сирию в качестве наказания

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Зачем кровожадность? Я не оправдываю драки: наказать за это нужно, но не нужно проявлять жестокость», — приводит слова Жириновского «Спорт-Экпресс» со ссылкой на Telegram-канал парламентария.

Депутат предложил не сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму, а отправить их в Сирию. Там их задачей будет учить местных детей играть в футбол.

Ранее сообщалось, что в Российской премьер-лиге возмущены поведением футболистов «Зенита» и «Краснодара».