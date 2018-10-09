В РПЛ возмущены поведением Кокорина и Мамаева
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- РИА Новости
«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств РПЛ выражает возмущение и решительно осуждает хулиганское поведение игроков», — говорится в сообщении.
В лиге также заявили, что этот поступок бросает тень не только на «Зенит» и «Краснодар», но и на весь российский футбол.
«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — написано в обращении.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее школьный учитель Кокорина призвал наказать своего бывшего ученика за хулиганство и драки.