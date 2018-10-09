В РПЛ возмущены поведением Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала официальное заявление по поводу двух произошедших в Москве инцидентов с избиениями, в которых участвовали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств РПЛ выражает возмущение и решительно осуждает хулиганское поведение игроков», — говорится в сообщении.

В лиге также заявили, что этот поступок бросает тень не только на «Зенит» и «Краснодар», но и на весь российский футбол.

«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — написано в обращении.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее школьный учитель Кокорина призвал наказать своего бывшего ученика за хулиганство и драки.