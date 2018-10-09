Школьный учитель Кокорина призвал наказать своего бывшего ученика за инцидент в Москве

Школьный учитель физкультуры футболиста «Зенита» Александра Кокорина Олег Шутенко прокомментировал инцидент с участием своего бывшего ученика и игрока «Краснодара» Павла Мамаева, которые обвиняются в двух избиениях в центре Москвы.

«Такие вещи надо было пресекать на корню. Он должен быть наказан. Молодые ребята же смотрят на Кокорина и Мамаева. А что они могут с них скопировать? Только это неспортивное поведение, за такое надо наказывать», — заявил Шутенко в беседе с RT.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее в МВД не подтвердили информацию о задержании Кокорина и Мамаева.