В МВД не подтвердили информацию о задержании Кокорина и Мамаева

В МВД опровергли информацию о задержании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Информация о задержании Павла Мамаева и Александра Кокорина не соответствует действительности. Другой информацией мы не располагаем», — гласит официальный комментарий МВД.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин задержаны полицией.