В МВД не подтвердили информацию о задержании Кокорина и Мамаева
- Reuters
«Информация о задержании Павла Мамаева и Александра Кокорина не соответствует действительности. Другой информацией мы не располагаем», — гласит официальный комментарий МВД.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин задержаны полицией.