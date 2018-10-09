Адвокат считает, что Кокорин и Мамаев могут избежать заключения как меры пресечения на время расследования

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Председатель Московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнёры», адвокат Георгий Тер-Акопов прокомментировал в беседе с RT инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Адвокат считает, что Кокорин и Мамаев могут избежать заключения как меры пресечения на время расследования
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«При расследования какого-либо деяния подлежат установления обстоятельства при которых правонарушение совершилось. Если будет установлено, что ими использовались оружие или предметы в качестве оружия, может быть, тот же стул или любая палка, тогда можно говорить, что совершено хулиганство», — рассказал Тер-Акопов.

Он отметил, что наказание будет зависеть от обстоятельств произошедшего, таких как тяжесть нанесённого вреда здоровью, наличие хулиганских побуждений и мотивов по национальному признаку.

«В силу того, что преступления не являются тяжкими, скорее всего, совершены впервые, ожидать, что их возьмут под стражу, не приходится. Скорее всего, будет избрана иная мера пресечения — подписка о невыезде. Но думаю, что найдутся люди, которые могли бы за них поручиться, что они не скроются от суда. Естественно, без меры пресечения они не останутся», — добавил адвокат.

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