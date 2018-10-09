«Следует арестовать и судить»: как в мире спорта и политики отреагировали на скандал с участием Кокорина и Мамаева

Подозреваемые в избиениях двух человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести наказание, если их вина будет доказана. Такое мнение высказали представители правительства и Госдумы. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что ждёт внятной реакции от РФС и РПЛ, а министр спорта Павел Колобков предположил, что тренер сборной Станислав Черчесов не вызывает Кокорина и Мамаева в сборную, поскольку не уверен в их человеческих качествах.

Новый скандал вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева вызвал широкий общественный резонанс не только в мире футбола, но и в политических кругах. Возможное участие футболистов в нескольких потасовках в Москве прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы установят детали произошедшего и досконально разберутся в инциденте.

«Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций и от того, кто является футболистом, а кто — нет. Мы и сами посмотрели те видеокадры, которые были опубликованы. Они достаточно неприятные. Очевидно, было много свидетелей. Была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», — пояснил Песков.

Поведение футболистов осудили и в правительстве. Так, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила журналистам, что считает поступок бывших игроков сборной России неспортивным, и призвала футбольные власти к решительным действиям.

«Я считаю недопустимым такое поведение футболистов и жду более внятной реакции от Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги. Это наши звёзды, и многие поколения детей на спортсменов равняются. Такое поведение просто неспортивно», — заявила Голодец.

На новый скандал с участием Кокорина и Мамаева отреагировали и в Минспорта. Глава ведомства Павел Колобков признался, что увиденное сильно огорчает его.

«Неприятный случай. Правоохранительным органам необходимо детально разобраться в ситуации, понять, что конкретно произошло. Те видеозаписи, которые появились в СМИ, расстраивают. Если наши известные спортсмены принимали в этом участие, они должны быть наказаны по всей строгости закона по окончании расследования. В клубах и РФС также должны будут принять соответствующие меры», — пояснил Колобков.

По мнению министра, вполне возможно, что Станислав Черчесов не вызывает Мамаева и Кокорина в сборную России именно по причине сомнений в их человеческих качествах.

«В национальной команде сложилась хорошая атмосфера и обстановка, новый и дружный коллектив, за неё приятно болеть и переживать. А эти поступки не нужно ассоциировать со спортом и футболом. По моему мнению, не важно, кто его совершил: любой человек должен нести ответственность, и к нему должны применяться меры согласно законодательствам», — добавил Колобков.

Министр также подчеркнул, что спорт отторгает тех, кто ведёт себя неподобающим образом.

«Когда я выступал, мне нравилось, что в спорте есть принцип фейр-плей, дружеские отношения, определённый кодекс чести... Кто-то переступает черту, делает шаг в другую сторону, но спорт отторгнет их и тех, кто ведёт себя неподобающим образом. Мы все сделаем выводы и переживём», — резюмировал министр.

Не оставила без внимания инцидент с участием спортсменов и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не в электронное, а в своё», — написала Захарова в своём аккаунте в Facebook.

На «дело Кокорина и Мамаева» отреагировали и в Госдуме. Депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с RT заявила, что поступок футболистов не стоит рассматривать через призму спорта высших достижений.

«Они частные лица, их будут судить. Люди не оставят побои просто так. Это история не о спортсменах. Два человека нарушали закон. Они уже не в сборной. Как клубы будут себя вести по отношению к ним? Думаю, не оставят без внимания. Они в присутствии свидетелей под прицелом камер избивали людей. Перебор у ребят. Это дело правоохранительных органов», — пояснила Журова.

Депутат Госдумы и известный в прошлом боксёр Николай Валуев проанализировал ситуацию и отметил, что «Зенит» и «Краснодар» имеют полное право требовать расторжения действующих контрактов со своими игроками в одностороннем порядке.

«Если внутренний регламент клуба предусматривает наложение дисциплинарных и прочих наказаний и это предусматривается контрактом, то без проблем. Конечно, клубы могут наказывать своих игроков за недостойное поведение. В данном случае, я так понимаю, полиция будет разбираться, они должны побывать на допросе. Значит, заявление от потерпевшего есть. Хотя в случае видеофиксации даже может не потребоваться заявление, сам факт нарушения налицо», — заявил Валуев в интервью RT.

Одним из немногих, кто встал на защиту двух игроков, подозреваемых в избиении, оказался руководитель фракции ЛДПР в ГД Владимир Жириновский. Политик призвал всех участников конфликта не принимать поспешных решений, а правоохранительные органы — смягчить возможное наказание.

«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму, ведь так мы просто потеряем хороших игроков. У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто от этого потерял? Мы с вами лишились своего Пеле. Наказание для них должно быть нестандартным. Не нужно жестоких мер, зачем эта кровожадность? Я не оправдываю драки, принять меры нужно, но не проявлять жестокость. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», — заявил депутат.

«Больше мы этих футболистов не увидим»

Произошедшее с двумя известными игроками вторые сутки обсуждается и в мире спорта. Тренеры, функционеры, действующие и бывшие атлеты осудили возможную причастность игроков двух клубов РПЛ к дракам в центре Москвы.

Так, экс-тренер сборной России Александр Тарханов заявил, что произошедшее скажется на дальнейшей карьере Александра и Павла.

«Смотреть на всё это было просто неудобно, футболисты с такими именами не должны себя так вести. Жалко, конечно, ребят — в таком возрасте им играть и играть. Они не имеют права так поступать, они во всём должны быть примером для молодых игроков и мальчишек. Кокорин и Мамаев — футболисты хорошего уровня и так же должны себя вести и в жизни. Теперь мы навряд ли увидим обоих игроков в сборной. Жаль, ведь Кокорин только начал играть после травмы. Они не должны были так поступать», — цитирует Тарханова РИА.

В РФС и вовсе высказали мнение, что профессиональная карьера игроков не будет возобновлена. Об этом заявил член исполкома организации Игорь Лебедев.

«Из-за общественного резонанса замять дело не выйдет. Уже сейчас, забегая вперёд, можно сказать, что Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы их не увидим. Будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела. Не понимаю, откуда ребята нахватались звёзд. Их поведение бросает тень на РФС и клубы, которые они представляют. Мы боремся за то, чтобы российский спорт был образцом для подражания среди молодёжи, а тут такие инциденты! Думаю, уголовное дело будет доведено до логического завершения в виде судебного процесса», — заявил Лебедев.

Поступок футболистов резко раскритиковали и представители других видов спорта. Так, российский промоутер Владимир Хрюнов назвал Кокорина и Мамаева людьми с ограниченными качествами и призвал задуматься о величине зарплат в сфере профессионального футбола.

«Этих людей я могу назвать только нелитературным словом. У них ограниченные моральные качества. Их следует арестовать и уволить из клубов. Я посмотрю, что Кокорин и Мамаев будут делать, когда станут простыми людьми. Это не первый случай, когда они ведут себя непотребно», — заявил Хрюнов.

«У них такие возможности, такие деньги, а на качестве футбола это никак не сказывается. Я бы ни их месте работал до изнеможения, в межсезонье бы пахал так, чтобы потом оказаться в одном из лучших клубов Европы, а где они оказываются в межсезонье? На Ибице, в Монте-Карло, с шампанским и тому подобное. Государство должно подумать о причинах, почему у них такие деньги», — отреагировал на произошедшее Хрюнов.

Не остался в стороне от произошедшего и американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон. По его словам, на территории США оба футболиста уже были бы арестованы.

«Наказание должно последовать, как и в случае любых других хулиганов. Разрыв контракта — это самая большая санкция, которая может последовать. Приговор к лишению свободы на неделю — да, это повлияет на них, но это временная мера. Разрыв контракта с клубом означает, что они не получат денег, это ещё сильнее скажется на их имидже. Более серьёзной санкции придумать невозможно. В Америке их бы сразу арестовали. Такое уже происходило со многими знаменитостями, когда они появлялись на передовицах», — цитирует Монсона Sport24.

Мнение о том, что провинившиеся игроки должны понести суровое наказание, поддержал и теннисист Евгений Кафельников.

«Их работодатели в клубах должны разобраться. Я полностью поддерживаю позицию «Краснодара» — в клубе ищут варианты, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. Эта ситуация вредит имиджу команды и лично его владельца. Что касается «Зенита», тут я ничего не могу сказать. А по всей ситуации вывод следующий: Кокорину и Мамаеву нужно с психиатром работу провести», — цитирует Кафельникова «Спорт-экспресс».