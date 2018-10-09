Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал подробности нападения

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Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, рассказал, как стал жертвой нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал подробности нападения
  • РИА Новости

«Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я, и всё в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — цитирует Соловчука «Московский комсомолец».

По словам водителя, на него напали минимум пять человек, которые били его руками и ногами. Преимущественно удары наносились в область головы. 

«Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня. Наверное, решили, что ещё немножко — и будет гораздо более плачевный исход», — отметил Соловчук.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее министр спорта России Павел Колобков призвал правоохранительные органы детально разобраться с инцидентом с участием Кокорина и Мамаева.

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