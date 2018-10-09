Колобков: правоохранительным органам необходимо детально разобраться в ситуации с Кокориным и Мамаевым

Министр спорта России Павел Колобков считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны быть наказаны, если информация о драках с их участием соответствует действительности.

«Правоохранительным органам необходимо детально разобраться в ситуации. Те видеозаписи, которые появились в СМИ, огорчают. Если наши известные спортсмены принимали в этом участие, они должны быть наказаны по всей строгости закона по окончании расследования. В клубах и РФС также должны будут принять соответствующие меры», — заявил министр.

Он выразил мнение, что из-за своих проступков Кокорин и Мамаев больше не вызываются в сборную России по футболу.

«Эти поступки не нужно ассоциировать со спортом и футболом. Неважно, кто это совершил: любой человек должен нести ответственность и к нему необходимо применять меры согласно законодательству. С другой стороны, спортсмен — человек публичный. Он всегда обязан помнить, как нужно себя вести в публичном пространстве. Надеюсь, во всех клубах будет проведена воспитательная работа», — добавил Колобков.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что в РПЛ возмущены поведением Кокорина и Мамаева.