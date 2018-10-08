СМИ: Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником в московском ресторане

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками скандала в одном из московских кафе.
СМИ: Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником в московском ресторане
  • РИА Новости

Кокорин и Мамаев приехали в ресторан позавтракать. Футболисты вели себя шумно, и посетители заведения, в том числе и сотрудник Минпромторга Денис Пак, сделали им замечание, что вызвало у спортсменов резко негативную реакцию.

В результате завязалась драка, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римского клуба Лучано Спаллетти в 2016 году.

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