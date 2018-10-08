СМИ: Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником в московском ресторане
- РИА Новости
Кокорин и Мамаев приехали в ресторан позавтракать. Футболисты вели себя шумно, и посетители заведения, в том числе и сотрудник Минпромторга Денис Пак, сделали им замечание, что вызвало у спортсменов резко негативную реакцию.
В результате завязалась драка, сообщает Telegram-канал Mash.
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