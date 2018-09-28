Тотти рассказал о драке с экс-тренером «Зенита» Спаллетти

Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римского клуба Лучано Спаллетти в 2016 году.

«Когда в раздевалку зашёл последний игрок, Спаллетти хлопнул дверью. Он начал максимально громко кричать мне, что я притворяюсь лидером и мне нужно уйти из команды. Потом нас разнимали четыре человека. С этого момента наши отношения закончены», — приводит слова Тотти Football Italia.

С 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял санкт-петербургский «Зенит», с которым дважды стал победителем чемпионата России.

Ранее Тотти рассказал, за что намеренно ударил Балотелли по ногам в финале Кубка Италии.