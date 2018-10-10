«В голосе чувствовалась обречённость»: пранкер Вован рассказал о разговорах с Кокориным и Фурсенко от имени Мутко

В голосе форварда «Зенита» Александра Кокорина не слышалось раскаяния после устроенных им вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым драк. Об этом в интервью RT заявил пранкер Владимир Кузнецов (Vovan222), поговоривший по телефону с футболистом и президентом петербургского клуба Сергеем Фурсенко. Он рассказал, что голос Кокорина был очень грустным, и выразил мнение, что спортсменам удастся избежать реального тюремного срока.

Инцидент с участием Кокорина и Мамаева стал одним из самых громких скандалов в российском футболе за последние годы. То, как игроки «Зенита» и «Краснодара» отметили 10-летие своей дружбы, останется в памяти спортивной общественности на многие годы. За несколько часов спортсмены устроили две драки, в ходе которых пострадал сначала Виктор Соловчук, работающий водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а после — глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак.

Неудивительно, что люди стремятся получить больше информации и добиться комментариев по поводу случившегося. Так, известный телефонный пранкер Владимир Кузнецов (Vovan222) решил поговорить с самим форвардом «Зенита», а также Сергеем Фурсенко — президентом клуба, цвета которого Александр защищает с 2016 года. При этом для розыгрыша он использовал голос вице-премьера России Виталия Мутко.

Звонки получились абсолютно разными. Если с функционером удалось провести содержательную беседу, в ходе которой тот в жёсткой форме высказал отношение к своему подопечному и произошедшему в целом, то сам футболист ограничился короткой фразой.

«Дела у меня ничего, сижу ровно», — тихо сказал Кокорин.

RT связался с пранкером и пообщался с ним по поводу его звонков Фурсенко и Кокорину. В интервью Кузнецов признался, насколько сложно было дозвониться форварду «Зенита», рассказал, мог ли инцидент с участием футболистов быть сфабрикован, а также предположил, какое наказание ждёт известных спортсменов.

«На подобные выходки необходимо реагировать»

— Почему не смогли пройти мимо инцидента с участием Кокорина и Мамаева?

— Это тема, которая будоражит общественность уже второй день подряд. Поэтому то, что я решил записать пранк, весьма ожидаемо. Конечно, дозвониться Кокорину и рассчитывать на какой-то обстоятельный разговор с ним было сложно. Наверняка за вчерашний день у него было несколько тысяч звонков. При этом он ни с кем не общался. Это также сложно назвать каким-то комментарием, но хотя бы услышать его голос нам удалось.

— При этом главным героем вашего пранка стал президент санкт-петербургского «Зенита».

— Сергей Фурсенко в неформальной беседе рассказал о своём отношении к происходящему. Он ясно дал понять, что не собирается отмазывать Кокорина.

— Подозревал ли он, что это пранк?

— Возможно, только в конце, когда фразы Виталия Мутко стали повторяться. В принципе, он сказал всё, что следовало.

— Появление этого пранка в сети может заставить Фурсенко отказаться от своих слов и занять диаметрально противоположную позицию?

— Вряд ли. Не думаю, что после этого он скажет, что будет всеми силами защищать Кокорина, а также заявит, что к футболисту не будет применено никаких дисциплинарных мер. По голосу слышно, что он был довольно эмоционален, а в адрес Александра использовалась даже ненормативная лексика.

— Какую реакцию вызвал инцидент с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара»?

— Поступок Кокорина и Мамаева многих не только расстроил, но и взбесил. Подобного никто не ожидал. Такая жёсткая реакция вполне объяснима. Вряд ли кто-то из футбольных функционеров встанет на их защиту.

— Какое у вас лично отношение к поведению футболистов?

— Я придерживаюсь аналогичного мнения. Помню историю с Александром Емельяненко. У него тоже был период, когда он постоянно устраивал дебоши, однажды подрался с пенсионером. Общественность на это не очень активно реагировала, дальше обсуждения ничего не заходило. В его отношении не было принято даже административных мер. А закончилось всё историей с изнасилованием домработницы и последовавшими за этим уголовным делом и сроком в тюрьме. Считаю, что, если бы ему дали хотя бы 15 суток во время тех инцидентов в кафе, откровенного криминала удалось бы избежать.

— На ваш взгляд, причиной последующих проблем Емельяненко стало отсутствие принятых мер со стороны общества?

— На подобные выходки необходимо реагировать. Насилие и побои должны караться законом. В особенности это касается именно публичных людей, так как они являются примером для подражания. Сейчас необходимо показать, что не всё дозволено звёздам, миллионерам и футболистам. В противном случае итог может быть весьма плачевным. Подобная безнаказанность может привести к негативным последствиям.

— Как можно квалифицировать действия футболистов?

— Безусловно, инциденты с участием Кокорина и Мамаева сложно назвать мелкими правонарушениями. Безумие, когда люди на протяжении целого дня устраивают побоища. Это совсем отвратительно. Если бы на их месте были какие-нибудь алкаши с улицы, то они бы уже давно оказались за решёткой. Но здесь замешаны звёзды, футболисты. Как я понимаю, они пока даже не явились на допрос в полицию.

— Можно ли ожидать, что Кокорина и Мамаева ждёт срок в тюрьме?

— Я сомневаюсь. Вряд ли они будут наказаны такой мерой пресечения за побои. Вероятнее всего, дело закончится условным заключением и штрафом. Я смотрел практику по этим делам, в редких случаях подобные правонарушения караются реальным сроком.

— Следовательно, никакого серьёзного эффекта добиться не удастся?

— Думаю, даже получение ими условного срока станет хорошим примером для остальных.

— Не думаете, что это дело могло быть сфабриковано? Менеджер Кокорина Дарья Шишканова говорит, что её подопечного провоцировали.

— Специально ставили людей на пути их следования, заливали что-то в глотку. Вероятно, он просил кофе, а ему дали водку. (Смеётся.) Это глупые отмазки. Конечно, команда спортсмена будет всячески выгораживать и защищать его. Но можно было придумать что-нибудь более оригинальное. Все «провокации» запечатлены на видео.

— Когда вы позвонили Кокорину, что почувствовали?

— Он был очень грустным. Видимо, уже протрезвел. Понял, что в этот раз что-то пошло не так и теперь ему вряд ли кто-то поможет. В его голосе чувствовалась обречённость. Возможно, он ещё не до конца понимает всю трагичность ситуации, но уже близок к этому.

— Раскаяния не было?

— Нет, сомневаюсь, что в ближайшее время стоит ждать подобных эмоций. Думаю, до этого здесь очень далеко, не факт, что настоящее раскаяние когда-нибудь будет. Мне кажется, сейчас он не понимает, почему к нему, якобы такому хорошему, так плохо относятся.

— Стоит ли ждать новых звонков от вас по данному делу?

— Вряд ли. Наверное, уже не с кем разговаривать. Главные персонажи — Кокорин и Мамаев. А Павлу мы дозвониться не смогли — все его телефоны, которые у нас есть, отключены.