«Видео, допросы, изъятие материала»: новые подробности инцидента с участием Кокорина и Мамаева

Столичная полиция начала расследование резонансного инцидента с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба игрока вызваны на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по двум делам об избиении людей в столице 8 октября. По словам менеджера форварда «Зенита» Дарьи Шишкановой, конфликты с участием экс-игроков сборной России были подстроены. А отец полузащитника «Краснодара» заявил, что общественность не должно интересовать, чем его сын занимается в свободное время.

Самый громкий скандал в российском футболе за последние годы продолжает набирать обороты. Накануне вскрылись новые подробности инцидента с участием Кокорина и Мамаева, согласно которым футболисты не ограничились нападением на главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а избили ещё одного человека. Им оказался Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате 33-летний мужчина оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами костей носа и ушибами мягких тканей лица.

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10 октября стало известно, что по данным происшествиям инициировано расследование. Как сообщил начальник отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов, дела переданы в Главное следственное управление полиции столицы.

«Первоначально всё квалифицировано как побои, в процессе следователи разберутся и дадут юридические оценки всем участникам. Никто не останется в стороне, вклад всех людей оценят соизмеримо произошедшему», — цитируют Титова «Вести FM».

Он сообщил, что полиция обладает всеми современными методами, чтобы определить, какие вещества находились в организме футболистов во время совершения противоправных действий.

Начальник отдела связей МВД по Москве также рассказал, что в настоящее время следствие занимается сбором доказательств.

«Видео, допросы, изъятие материала. Мы видели сообщения о выкупе записи с их стороны», — заверил Титов.

Как сообщил телеканал «360», для расследования была изъята даже ножка стула, которым, предположительно, Кокорин ударил чиновника Пака. По мнению экспертов, на ней могли остаться фрагменты биологического материала и отпечатки пальцев, которые могут помочь в расследовании.

В отличие от предыдущих дней, в течение которых обвиняемая сторона сохраняла абсолютное молчание, в прессе выступили сразу несколько представителей футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла, который также принимал участие в инцидентах в кафе и на парковке.

Так, первой слово взяла спортивный менеджер форварда «Зенита» Дарья Шишканова. По её словам, футболисты не виноваты в произошедшем, а в данном случае можно говорить о заговоре.

«Уверена, что эта ситуация была заранее смоделирована, спрогнозирована. И данные люди, которые, как вы полагаете, могут быть не знакомы между собой, на самом деле взаимосвязаны, и здесь какой-то чёрный заговор», — заявила Шишканова в эфире «Москва 24».

По её словам, ей было стыдно видеть, что водитель Ушаковой отказался постоять за себя и не стал драться с пятью оскорблявшими его молодыми людьми. При этом поведение Пака она также назвала странным.

По её словам, общественность бы не придала подобному инциденту никакого внимания, если бы в нём не были замешаны известные на всю страну футболисты.

«Это какая-то кинокомедия, кошмар. Все накинулись на них, безобразие», — добавила менеджер.

В весьма грубой форме побеседовал с журналистами отец футболиста «Краснодара», он же его агент, Константин Мамаев. Он признался, что накануне общался с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом, но эта беседа не принесла хороших новостей относительно перспектив Павла в команде.

«Я им сказал: вы что устроили, черти? И с Монте-Карло так же. Что вы делаете? Кого волнует, человек находится в отпуске. Кого беспокоит, что они сейчас натворили? Как вам не стыдно. Гореть вам всем в аду. Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступается, ему каждый готов воткнуть нож в спину», — приводит слова Константина Мамаева Telegram-канал «Мутко против».

Также прокомментировала сложившуюся ситуацию и жена полузащитника Алана, отметив, что ей стыдно за мужа. Накануне появилась информация, что она собирается развестись с Мамаевым, однако девушка опровергла эти слухи.

При этом, как сообщил известный адвокат Александр Добровинский, Кокорин уже обратился к услугам одного из лучших адвокатов России.

«Это очень мудрый адвокат, я её знаю много лет», — цитирует Добровинского «360».

Также появилось сообщение, что Кокорин и Мамаев уже готовят официальное заявление об инцидентах в Москве, однако пока неизвестно, когда оно будет обнародовано.

«Это состоится, когда они решат, — в нужный момент. Сейчас они не задержаны, дело возбуждено», — приводит слова юриста «Москва 24».

Но если адвокаты надеются на благополучный исход рассмотрения дела Кокорина и Мамаева в суде, то положение футболистов в клубах уже можно смело назвать плачевным. Ещё вчера стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» намерены добиваться расторжения контрактов с игроками, а петербургская команда уже успела прекратить продажу футболок форварда.

Весьма категорично в отношении своего подопечного настроен и президент «Зенита» Сергей Фурсенко. В разговоре с пранкером Владимиром Кузнецовым, который говорил от имени вице-премьера Виталия Мутко, он признался, что глубоко разочарован поведением Кокорина.

«Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз», — заявил Фурсенко.

При этом пранкеру удалось дозвониться и до Кокорина. Футболист был немногословен и ограничился короткой фразой: «Дела у меня ничего, сижу ровно».

Как стало известно позднее, изначально футболисты должны были явиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве к 13:00, однако пока на допрос пришёл только Мамаев. Прибытие Кокорина ожидается.