В СИЗО на 48 часов: футболисты Кокорин и Мамаев задержаны по делу о хулиганстве

Столичная полиция допросила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в двух эпизодах избиения людей, произошедших 8 октября. После дачи показаний оба были задержаны и заключены под стражу на 48 часов. Адвокат и общественный деятель Павел Пятницкий пояснил RT, что по решению суда спортсменам может быть продлён срок пребывания в изоляторе, их могут перевести под домашний арест или выпустить под подписку о невыезде.

Скандал с участием двух российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжает обрастать новыми подробностями. Утром 10 октября стало известно, что расследование по делу о нападениях было передано в Главное следственное управление московского ГУ МВД. На тот момент правонарушение квалифицировалось как побои.

Общественный деятель Павел Пятницкий заявил о том, что спортсмены должны будут добровольно явиться в полицию, иначе их доставят туда принудительно.

«То, что Мамаев и Кокорин не явились на допрос самостоятельно, сильно усложняет их ситуацию. Решать, конечно, будут следователь и суд. Что будет сейчас — посмотрим. Дело приобрело общественный резонанс. Думаю, не исключён факт переквалификации их деяний», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

Вскоре после этого появилась информация о том, что подозреваемые должны прибыть в главное следственное управление МВД не позднее 18:00. В противном случае они будут объявлены в федеральный розыск.

За несколько часов до названного срока к месту проведения допроса стали стекаться многочисленные представители СМИ, однако долгое время ничего не происходило. Главной новостью стало то, что дело Кокорина и Мамаева было переквалифицировано на статью «Хулиганство». Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

«В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК», — заявил он.

Первым в следственное управление прибыл полузащитник «Краснодара». У второго фигуранта дела оставался ровно час до назначенного срока, однако в 18:00 Кокорин на месте так и не появился. Его адвокат Умалат Сайгитов рассказал о причинах неявки своего клиента.

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«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — отметил Сайгитов.

Тогда же Титов подтвердил информацию о том, что сотрудники МВД начали готовить все необходимые документы для объявления Кокорина в розыск. Однако этого не произошло, так как в 19:30 футболист всё же прибыл в следственное управление.

По результатам допроса Мамаев был отправлен в изолятор временного содержания на 48 часов. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбуждённого уголовного дела», — говорится в заявлении Волк, опубликованном на сайте организации.

Вслед за игроком «Краснодара» на тот же срок был задержан и Кокорин. Сообщается, что за это время будут изучены все детали инцидента, после чего следственный комитет определиться с мерой пресечения.

В беседе с RT Пятницкий пояснил, что ожидает виновников происшествия в ближайшие несколько дней.

«Кокорина и Мамаева поместили в изолятор временного содержания. Завтра их доставят в суд, где вынесут решение. Это могут быть домашний арест, подписка о невыезде или заключение под стражу», — рассказал общественный деятель.

Кроме того, он добавил, что может значить для обоих перквалификация дела на статью о хулиганстве.

«Под хулиганством подразумевается действие с явным неуважением к обществу, куда относят и насилие. Их поздняя явка в полицию ухудшает положение. Но окончательное решение остаётся только за судьёй. Даже если человек был в розыске или долго не являлся, то судья спокойно может дать подписку о невыезде или домашний арест», — добавил Пятницкий.

Ранее схожее мнение выразил адвокат Андрей Князев.

«Что касается возможных наказаний, то в данном случае штраф назначается редко. Скорее всего, лишение свободы — но оно может быть как реальным, так и условным. По данной статье довольно часто суд приходит к выводу, что исправление возможно и без изоляции от общества. Человек может отбыть условное наказание. Если за время испытательного срока он ничего не совершит, то судимость погашается. Не хотелось бы, чтобы это был какой-то показательный процесс — все должны отвечать одинаково», — отметил специалист.