Александр Кокорин явился на допрос в Главное управление МВД
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МВД Москвы.
«Александр Кокорин явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — указала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в нападении на главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее стало известно, что Кокорин не явился на допрос к полицейским, при этом Мамаев дал показания. Позднее адвокат Кокорина рассказал, что футболист просто не успевал попасть на допрос вовремя.
В связи с данными фактами в МВД указали, что из-за неявки Кокорин будет объявлен в федеральный розыск.