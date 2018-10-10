Александр Кокорин явился на допрос в Главное управление МВД

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД.

Об этом сообщается на сайте МВД Москвы.

«Александр Кокорин явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — указала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в нападении на главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно, что Кокорин не явился на допрос к полицейским, при этом Мамаев дал показания. Позднее адвокат Кокорина рассказал, что футболист просто не успевал попасть на допрос вовремя.

В связи с данными фактами в МВД указали, что из-за неявки Кокорин будет объявлен в федеральный розыск.