Александр Кокорин явился на допрос в Главное управление МВД

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД.
Александр Кокорин явился на допрос в Главное управление МВД
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МВД Москвы.

«Александр Кокорин явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — указала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвиняются в нападении на главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно, что Кокорин не явился на допрос к полицейским, при этом Мамаев дал показания. Позднее адвокат Кокорина рассказал, что футболист просто не успевал попасть на допрос вовремя.

В связи с данными фактами в МВД указали, что из-за неявки Кокорин будет объявлен в федеральный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить