Адвокат Кокорина рассказал, почему футболист не явился на допрос в полицию

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Умалат Сайгитов рассказал о причинах неявки футболиста на допрос в полицию.
Адвокат Кокорина рассказал, почему футболист не явился на допрос в полицию
  • Reuters

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

Адвокат отметил, что не видит смысла идти на допрос вечером, когда его можно было устроить утром на следующий день.

Он также не знает, когда теперь форвард явится в полицию.

«Я не принимаю решения по поводу похода к следователю», — сказал Сайгитов.

Ранее в МВД подтвердили, что Кокорин будет объявлен в федеральный розыск.

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