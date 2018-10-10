В МВД подтвердили, что Кокорин будет объявлен в федеральный розыск

Руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов подтвердил информацию об объявлении в федеральный розыск футболиста Александра Кокорина.

«Да, мы действительно готовим документы для объявления Александра Кокорина в розыск», — заявил Титов.

Ранее сообщалось, что полиция начинает процедуру по объявлению Кокорина в розыск.