В МВД подтвердили, что Кокорин будет объявлен в федеральный розыск
Руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов подтвердил информацию об объявлении в федеральный розыск футболиста Александра Кокорина.
- Reuters
«Да, мы действительно готовим документы для объявления Александра Кокорина в розыск», — заявил Титов.
Ранее сообщалось, что полиция начинает процедуру по объявлению Кокорина в розыск.
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