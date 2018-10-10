Источник: полиция начинает процедуру по объявлению Кокорина в розыск

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Полиция начала процедуру по объявлению российского футболиста Александра Кокорина, игрока клуба РПЛ «Зенит», в федеральный розыск.
Источник: полиция начинает процедуру по объявлению Кокорина в розыск
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что спортсмен не явился на допрос.

В настоящее время неизвестно, где находится футболист.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что Александра Кокорина и Павла Мамаева могут объявить в федеральный розыск в случае, если они не явятся в полицию до 18:00 среды, 10 октября.

8 октября сообщалось, что футболисты в одном из кафе в центре столицы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием спортсменов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

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