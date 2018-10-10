Захарова о ситуации с Мамаевым и Кокориным: насилие неприемлемо

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Захарова о ситуации с Мамаевым и Кокориным: насилие неприемлемо
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Я думаю, что сейчас, в первую очередь, правоохранительные органы должны разобраться в том, что произошло. Это признак не просто хорошего тона, это признак правового государства», — объяснила она.

Захарова также отметила реакцию со стороны общественности на произошедшее.

«Второй момент — это, конечно, общественная реакция неприятия какого-либо насилия. Мне кажется, та реакция, которая сейчас есть,... это признак зрелости и ответственности гражданского общества, которое понимает, что такие вещи требуют именно общественной реакции», — добавила дипломат.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении спортсменов.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов РПЛ «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из кафе в центре столицы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием спортсменов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

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