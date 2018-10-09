Захарова отреагировала на избиение Пака Кокориным и Мамаевым
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- РИА Новости
«Почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные и незабитые мячи? Представляете: не забил пенальти — получи стулом в лицо», — написала Захарова в своём Facebook.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее глава РФС Алаев прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым.