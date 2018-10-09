Захарова отреагировала на избиение Пака Кокориным и Мамаевым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

«Почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные и незабитые мячи? Представляете: не забил пенальти — получи стулом в лицо», — написала Захарова в своём Facebook.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее глава РФС Алаев прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым.