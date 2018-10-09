Глава РФС Алаев прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.
Глава РФС Алаев прокомментировал инцидент с Кокориным и Мамаевым
  • Reuters

«Прежде всего хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы проведут компетентное расследование и установят все обстоятельства произошедшего.

«Такие случаи бросают тень на наш футбол», — добавил Алаев.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Также стало известно, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее боксёр Казбек Кокоев вызвал на поединок Кокорина и Мамаева.

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