Боксёр Кокоев вызвал на поединок Кокорина и Мамаева

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Российский боксёр Казбек Кокоев отреагировал на инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.
Боксёр Кокоев вызвал на поединок Кокорина и Мамаева
  • Reuters

«От лица всего боксёрского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением российскими футболистами наших соотечественников в кафе. И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою. Выяснять отношения кулаками надо на боксёрском ринге, а в обычной жизни — вести себя по-человечески. Нельзя нападать со стульями на граждан нашей многонациональной страны из-за расистских предубеждений. Надеюсь, Федерация бокса России предоставит нам ринг для этого», — сказал спортсмен в своём Instagram.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Также стало известно, что до инцидента с Паком Кокорин и Мамаев избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее в «Краснодаре» пообещали сделать всё для расторжения контракта с Мамаевым.

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