Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД.
Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД
  • РИА Новости

Мамаев вместе со своим другом, нападающим «Зенита» Александром Кокориным, обвиняется в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Информации о появлении Кокорина в здании ГУ МВД не поступало.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел России заявили, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут объявить в федеральный розыск, в случае если они не явятся на допрос.

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