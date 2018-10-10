Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД.

Мамаев вместе со своим другом, нападающим «Зенита» Александром Кокориным, обвиняется в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Информации о появлении Кокорина в здании ГУ МВД не поступало.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел России заявили, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут объявить в федеральный розыск, в случае если они не явятся на допрос.