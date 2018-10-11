Мамаев рассказал, как проходил допрос

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который находится в следственном изоляторе, рассказал, сколько времени продолжался допрос.

«Допрос длился часов до 3—4 утра», — цитирует Мамаева mk.ru.

Он также заявил, что не имеет по этому поводу претензий, хотя это запрещено по закону.

«Я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я всё рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать?» — добавил Мамаев.

Мамаев вместе с полузащитником «Зенита» Александром Кокориным обвиняются в избиении двух человек.

Ранее Кокорин заявил, что его оскорблял следователь при допросе.