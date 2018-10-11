Мамаев объяснил, почему они с Кокориным устроили драки

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Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев испытывает чувство стыда за драки, которые он вместе со своим другом нападающим «Зенита» Александром Кокориным устроили 8 октября.
Мамаев объяснил, почему они с Кокориным устроили драки
  • РИА Новости

«Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими людьми», — приводит Мельников слова Мамаева «Комсомольской правде».

Футболист также объяснил, почему они решили напасть на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«Мы бы просто так не сорвались. Нас оскорбили, и довольно жёстко», — заявил Мамаев.

Он сказал, что на их поведение повлияли физическое утомление и употребление пива. Игрок также выразил надежду, что он сможет вернуться в профессиональный футбол.

Ранее Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков в ночь с 7 на 8 октября.

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