Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков
- Reuters
«В ходе беседы с членами комиссии Кокорин категорически отрицал употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков», — цитирует Мельникова ТАСС.
Футболист также рассказал, почему он был в неадекватном состоянии утром 8 октября.
«Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка — это ужас, виски лучше, но не пил», — приводит Мельников слова Кокорина.
Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News заявил о важности справедливого наказания для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.