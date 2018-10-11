Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков

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Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков в ночь с 7 на 8 октября, когда футболист оказался в центре скандала.
Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков
  • Reuters

«В ходе беседы с членами комиссии Кокорин категорически отрицал употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков», — цитирует Мельникова ТАСС.

Футболист также рассказал, почему он был в неадекватном состоянии утром 8 октября.

«Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка — это ужас, виски лучше, но не пил», — приводит Мельников слова Кокорина.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News заявил о важности справедливого наказания для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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