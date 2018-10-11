«Как объяснить, не знаю»: Кокорин затруднился назвать причину задержания, Мамаев отказался отвечать на вопрос полиции

Столичная полиция допросила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в связи с делами об избиении граждан 8 октября. На просьбу сотрудника МВД назвать причину своего задержания Кокорин ответил, что не знает, как объяснить, но предполагает, что это связано с «нанесением тяжких». Мамаев отказался отвечать на вопрос о признании своей вины. На официальной странице Кокорина в Instagram его отчим Кирилл Логинов принёс извинения пострадавшему от побоев главе департамента Минпромторга Денису Паку, а также всем, кто остался неравнодушен к данной ситуации, добавив, что его пасынок не только известный футболист, но и обычный человек, а людям свойственно ошибаться.

Ещё в среду говорилось о том, что Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление по поводу происшествий в Москве, однако свет оно так и не увидело. Вместо этого футболисты прибыли на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве, а позднее были заключены в изолятор временного содержания на 48 часов.

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За последние дни единственной фразой обвиняемых были слова Кокорина, сказанные известному телефонному пранкеру Владимиру Кузнецову, который говорил с ним от имени вице-премьера России Виталия Мутко. Отвечая на звонок, форвард «Зенита» ограничился лишь коротким предложением, которое произнёс весьма подавленным голосом: «Дела у меня ничего, сижу ровно».

11 октября главк МВД представил видео допроса спортсменов, на котором можно впервые воочию увидеть футболистов «Зенита» и «Краснодара» после инцидентов с нападением на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктора Соловчука. На записи видно, как Мамаев и Кокорин по очереди отвечают на вопросы следствия. При этом поведение спортсменов заметно отличается: Павел смотрится явно расстроенным, в то время как Александру удаётся сохранять спокойствие и позитивный настрой, а временами на его лице даже заметна улыбка.

Мамаев объяснил, по какой причине он оказался задержан правоохранительными органами, но на вопрос, признаёт ли он свою причастность к произошедшим в Москве инцидентам, отвечать отказался.

«Это интервью или что? А что это? Отказываюсь отвечать на вопрос», — сказал футболист «Краснодара».

В отличие от своего друга, в качестве причины задержания Кокорин упомянул не ст. 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»), а ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Задержан по… Как объяснить — не знаю. В двух словах — по подозрению в нанесении тяжких… двум гражданам. Я так понимаю», — сказал Кокорин.

При этом в поведении и словах нападающего «Зенита» не было заметно раскаяния. Однако на официальной странице футболиста в социальной сети Instagram появился пост с извинениями от лица Кокорина, написанный его отчимом Кириллом Логиновым.

«От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнёрами и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации. Александр искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака. И хотел сегодня, после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвёл таким поведением, но он не успел этого сделать. Ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него», — говорится в сообщении.

Видео допроса Мамаева и Кокорина

Примечательно, что в данном заявлении нет ни слова о другом инциденте с участием Кокорина и Мамаева, в ходе которого они всей компанией избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

«Как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего — обычный человек. А людям свойственно ошибаться. Он никуда не скрылся, сотрудничает со следствием и понимает свою ответственность за случившееся. Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всём случившемся и дадут этому правильную объективную оценку», — заключил Логинов.

На защиту Кокорина встал и президент адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов. Он согласился защищать интересы форварда «Зенита».

«Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим. Там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения», — говорится в официальном заявлении юриста.

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При этом он также заявил, что инцидент с Паком стал единственным, в котором принимал участие его подзащитный.

«Действительно, 8 октября 2018 года между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошёл конфликт, в ходе которого чиновник неоднократно словесно оскорбил Александра в нецензурной форме, после чего футболист нанёс ему один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, игрок «Зенита» не участвовал», — заявил Попов.

При этом адвокат отметил, что действия Кокорина не подпадают под статью «Хулиганство», а должны быть квалифицированы исключительно как «Побои».

«Учитывая вышеизложенное, мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации», — заключил Попов.