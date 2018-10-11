Полиция будет просить суд об аресте Кокорина и Мамаева

Московская полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы московской полиции.

Ранее Кокорин рассказал об оскорблениях от следователя во время допроса.

Также в МВД сообщили об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе.

Подробнее о деле Кокорина и Мамаева — в материале RT.