Полиция будет просить суд об аресте Кокорина и Мамаева
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«Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы московской полиции.
Ранее Кокорин рассказал об оскорблениях от следователя во время допроса.
Также в МВД сообщили об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе.
Подробнее о деле Кокорина и Мамаева — в материале RT.