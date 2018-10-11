В МВД рассказали об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе
- РИА Новости
«Они предоставляют им условия содержания, определённые федеральным законом о содержании таких лиц. И они получают питание, постельные принадлежности и прочее строго в соответствии (с законом. — RT)», — заявил Титов.
Ранее следствие официально установило, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовали в избиении водителя на парковке и в драке в кафе, в связи с чем им грозит до семи лет колонии.