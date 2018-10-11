В МВД рассказали об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве, обеспечены в изоляторе временного содержания только тем, что предусмотрено законом, заявил представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов в эфире телеканала «Россия 1».
В МВД рассказали об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе
  • РИА Новости

«Они предоставляют им условия содержания, определённые федеральным законом о содержании таких лиц. И они получают питание, постельные принадлежности и прочее строго в соответствии (с законом. — RT)», — заявил Титов.

Ранее следствие официально установило, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовали в избиении водителя на парковке и в драке в кафе, в связи с чем им грозит до семи лет колонии.

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