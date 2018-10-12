«Быть снисходительнее» или «наказать в обязательном порядке»: как в России отреагировали на арест Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заслуживают снисхождения и должны получить возможность исправить свои ошибки. Такое мнение выразил игрок «Локомотива» Фёдор Смолов. Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев призвал прекратить «травлю» Кокорина и Мамаева в СМИ. В то же время бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов заявил, что Кокорину повезло, что клуб до сих пор не разорвал с ним контракт.

В четверг, 11 октября, состоялись первые судебные слушания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Тверской районный суд Москвы определил им меру пресечения — содержание под стражей до 8 декабря. Ближайшие два месяца нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» проведут в московском СИЗО «Бутырка». Адвокаты футболистов заявили, что намерены обжаловать это решение и добиваться их освобождения.

В настоящее время футболисты находятся «на карантине», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«После суда Александр Кокорин и Павел Мамаев были доставлены в СИЗО-2 по городу Москве. Сейчас они находятся «на карантине». Эта процедура длится не более десяти дней. За это время они пройдут все необходимые обследования, поговорят с психологом, после чего будут распределены по камерам», — уточнил он в беседе с «Интерфаксом».

Футбольное сообщество по-разному отреагировало на решение суда об аресте Кокорина и Мамаева. Практически сразу после того, как состоялось заседание, прозвучали призывы не судить спортсменов строго. Одним из первых свою поддержку бывшим игрокам сборной выразил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов.

«Все мы люди, и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом?» — написал Смолов в Instagram.

Футболист призвал быть «чуточку снисходительнее и добрее».

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко также поддержал подозреваемых и отметил миролюбивость Кокорина.

«Все мы ошибаемся, и со всеми может произойти то же самое! Но я знаю Кокорина — он и мухи не обидит. А что произошло до видео, никто не знает», — сказал Павлюченко в Twitter.

Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева в СМИ.

«Жизнь наказала Кокорина и Мамаева за их преступление. Считаю необходимым прекратить травлю, которая развернулась в СМИ в последнее время. Подумайте об их семьях и родных», — заявил депутат Госдумы в Twitter.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что Кокорин и Мамаев должны быть наказаны, но посчитал, что лучшей мерой для них был бы домашний арест.

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«Я за то, чтобы их в обязательном порядке наказать. Этот ход нужен, чтобы что-то изменить в футболе в свете заработных плат и прочего. Но не такие уж Кокорин и Мамаев бандиты, чтобы сидеть два месяца. Они могли посидеть и дома, находясь под домашним арестом. Они же не убийцы. Главное, чтобы мы не сломали эти молодые души, а наказание своё они и так получат», — сказал Игнатьев РИА Новости.

Дело Кокорина и Мамаева также обсуждалась после матча Лиги наций между сборными России и Швеции. Полузащитник Денис Черышев заявил, что ждёт благополучного исхода для Кокорина и Мамаева.

«О ситуации с Кокориным и Мамаевым ничего не знаю. Мы сегодня готовились к матчу. Ничего не могу сказать. Надеюсь, всё обойдётся для ребят», — цитирует игрока «Валенсии» «Чемпионат».

Одноклубник Мамаева Виктор Классон заявил, что ему жалко всех участников инцидента.

«Конечно, мне грустно от того, что произошло. Мне жаль Мамаева, Кокорина, «Краснодар» и потерпевших. Но у меня нет информации о том, что случилось. Ничего хорошего в этом нет. Я не знаю, конец ли это их карьеры, слишком рано говорить об этом. Я не знаю, какое наказание последует. Хочу сказать им слова поддержки, но лично, не через прессу», — сказал швед «Спорт-Экспрессу».

Бывший игрок «Краснодара» Андреас Гранквист положительно отозвался о Мамаеве, но не стал комментировать новость о заключении его под стражу.

«Конечно, не очень хорошо драться с людьми, но я не могу ничего больше сказать. Я играл с Мамаевым четыре или пять лет. Он был хорошим игроком для нас, другом в команде», — рассказал капитан сборной Швеции.

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов уверен, что Кокорин и Мамаев уже не возобновят свои карьеры, так как их не примет ни один клуб.

«Резонанс в обществе очень большой, вряд ли какие-нибудь футбольные клубы захотят марать свою репутацию, беря этих скандальных игроков в свой состав. Тут дело не только в дисквалификации, а в том, что мы потеряли талантливых ребят», — цитирует Хусаинова НСН.

По мнению арбитра, «когда появляются шальные деньги, это приводит к печальным последствиям».

«Печально и досадно, что так получилось. Случилось это по вине тех людей, которые были рядом с ними начиная с самого детского возраста, когда они только пришли в спорт. Вокруг них формировалась какая-то атмосфера вседозволенности и неприкасаемости. Не нашлось рядом человека, который должен был, пусть даже иногда жёстко, объяснить, что хорошо, а что плохо», — отметил он.

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов рассказал, что в прошлом Кокорина уже уволили бы из клуба за подобные проступки. Пока же футболист остаётся в составе санкт-петербургской команды.

«При Павле Садырине Кокорина уже бы не было в клубе. Его бы просто вычеркнули и забыли про него. Царствие небесное Валере Брошину, но и его отчисляли из «Зенита», потом возвращали. Разные ситуации были. Были и раньше такие футболисты, которые подавали большие надежды, но по спортивной дисциплине тут же отчислялись, моментально! Молодой, перспективный, но до свидания, всё! Знаете, как говорили? Отправим туда в кандалах, где комары не выживают», — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

Чухлов считает, что «Кокорин ведомый — куда повели, туда он и пошёл».