Гранквист: Мамаев был нашим другом в «Краснодаре», но драться с людьми не очень хорошо
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- РИА Новости
«Конечно, не очень хорошо драться с людьми, но я не могу ничего больше сказать. Я играл с Мамаевым четыре или пять лет. Он был хорошим игроком для нас, другом в команде. Больше мне нечего сказать», — цитирует футболиста «Чемпионат».
По словам Гранквиста, он читал об инциденте с Мамаевым и Кокориным в СМИ, но не знал, что футболисты были отправлены в СИЗО.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждали тему Кокорина и Мамаева.