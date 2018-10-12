Гранквист: Мамаев был нашим другом в «Краснодаре», но драться с людьми не очень хорошо

Короткая ссылка
Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего партнёра по «Краснодару» Павла Мамаева, который вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был арестован на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.
Гранквист: Мамаев был нашим другом в «Краснодаре», но драться с людьми не очень хорошо
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Конечно, не очень хорошо драться с людьми, но я не могу ничего больше сказать. Я играл с Мамаевым четыре или пять лет. Он был хорошим игроком для нас, другом в команде. Больше мне нечего сказать», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Гранквиста, он читал об инциденте с Мамаевым и Кокориным в СМИ, но не знал, что футболисты были отправлены в СИЗО.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждали тему Кокорина и Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить