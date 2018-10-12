Гранквист: Мамаев был нашим другом в «Краснодаре», но драться с людьми не очень хорошо

Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего партнёра по «Краснодару» Павла Мамаева, который вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был арестован на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.

«Конечно, не очень хорошо драться с людьми, но я не могу ничего больше сказать. Я играл с Мамаевым четыре или пять лет. Он был хорошим игроком для нас, другом в команде. Больше мне нечего сказать», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Гранквиста, он читал об инциденте с Мамаевым и Кокориным в СМИ, но не знал, что футболисты были отправлены в СИЗО.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждали тему Кокорина и Мамаева.