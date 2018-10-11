Экс-арбитр ФИФА оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина

Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Печально и досадно, что так получилось. Случилось это по вине тех людей, которые были рядом с ними, начиная с самого детского возраста, когда они только пришли в спорт», — заявил он.

По мнению Хусаинова, вокруг спортсменов формировалась атмосфера вседозволенности и неприкасаемости, и не нашлось человека, который бы объяснил, что такое хорошо, а что плохо.

«Они уже сломали свою карьеру. Резонанс в обществе очень большой, вряд ли какие-нибудь футбольные клубы захотят марать свою репутацию, беря этих скандальных игроков в свой состав», — полагает эксперт.

Он добавил, что дело не только в дисквалификации, а в том, что потеряны талантливые игроки.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News заявил о важности справедливого наказания для Кокорина и Мамаева.