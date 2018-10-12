Черчесов: тему Кокорина и Мамаева в сборной России не обсуждали ни секунды
- Reuters
«Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Даже секунды. Думаю, что вы далеко копаете. Мы готовились к матчу со Швецией, говорили об игре», — цитирует специалиста сайт Sports.ru.
По словам Черчесова, он не согласен с мнением ряда СМИ о том, что в сборной отказываются комментировать ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.
«Я и вчера сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что я не хочу комментировать. Я говорю о том, чем занят. На этот вопрос мы ответили», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией в Лиге наций.