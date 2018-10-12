Черчесов: тему Кокорина и Мамаева в сборной России не обсуждали ни секунды

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После матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в команде не обсуждался арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца после серии драк в Москве.
Черчесов: тему Кокорина и Мамаева в сборной России не обсуждали ни секунды
  • Reuters

«Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Даже секунды. Думаю, что вы далеко копаете. Мы готовились к матчу со Швецией, говорили об игре», — цитирует специалиста сайт Sports.ru.

По словам Черчесова, он не согласен с мнением ряда СМИ о том, что в сборной отказываются комментировать ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.

«Я и вчера сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что я не хочу комментировать. Я говорю о том, чем занят. На этот вопрос мы ответили», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией в Лиге наций.

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