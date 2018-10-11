Два месяца под стражей: суд вынес постановление об аресте Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы до 8 декабря 2018 года. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы в отношении нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара». Аналогичная мера пресечения избрана в отношении младшего брата Кокорина Кирилла, также участвовавшего в скандальном нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаев вышел на следующий уровень. Задержанные накануне полицией футболисты впервые предстали перед судом. В Тверском районном суде города Москвы состоялись слушания, на которых обсуждалась дальнейшая мера пресечения для участников нападения на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, руководителя НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Александру Кокорину были предъявлены обвинения по статье 213 части 2 УК РФ — «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Такое же обвинение предъявлено Павлу Мамаеву и младшему брату нападающего «Зенита», 19-летнему Кириллу Кокорину.

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Участникам инцидента грозило заключение под стражу. С таким ходатайством в суд обратилось Главное следственное управление МВД РФ по Москве.

«Сегодня после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба московской полиции.

СМИ сообщали, что дело Кокориных и Мамаева будет передано в суд в пятницу, 12 октября, а накануне должна была состояться очная ставка с потерпевшими и прочие следственные мероприятия. Однако в итоге судебные слушания состоялись поздно вечером в четверг.

До того как обвиняемые были доставлены в суд, они поделились с прессой комментариями о деле. Мамаев признался в аморальном поведении и рассказал, как проходил допрос, продлившийся до четырёх утра.

«Если честно, во всех эпизодах я вёл себя аморально. Мы сами во всём виноваты. Я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Так что претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я всё рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать? Мы наркотики не употребляли. Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры», — сказал «Московскому Комсомольцу» полузащитник «Краснодара».

Александр Кокорин не терял расположения духа и шутил, а также пожаловался на действия следователей.

«Всё раздули. Мы пили только пиво. Но всё это после игры, бессонной ночи, вот и произошло всё это. Я признал, что сожалею. Тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу — если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось. Неприятно всё это. Один из следователей оскорбил нас, назвал мразями, — поделился нападающий.

Тем временем, Кокорин уже в наручниках. Не теряет духа pic.twitter.com/nmF7lRQTsN — SPORT24.ru (@sport24_ru) 11 октября 2018 г.

Во время слушаний своими показаниями поделились потерпевшие. Денис Пак заявил, что побои ему наносились на почве национальной ненависти.

«Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве, пели песни корейского исполнителя (PSY. — Прим. RT). Я потребовал прекратить издевательства. Вместо этого подошли двое людей и нанесли мне удары. Побои мне были нанесены из национальной ненависти», — заявил чиновник.

О нападении со стороны футболистов и их друзей рассказал и Соловчук, гражданин Белоруссии. Из его слов выходило, что нападавшие повалили его на землю и продолжали после этого избивать. В результате Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Также в суде были заслушаны показания друга Пака. По его словам, футболисты после нападения продолжали угрожать и заявили: «Вам повезло, что вы всё ещё живы».

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Затем были заслушаны обвиняемые. Александр Кокорин заявил, что раскаивается в своих действиях, и попросил не арестовывать его.

«Я прошу извинения потерпевшим, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок. Моё поведение было недопустимым, сделаю всё, чтобы заслужить прощение. Прошу вас не лишать меня свободы и дать возможность загладить вину», — заявил Кокорин.

С такой же просьбой выступил Павел Мамаев и объяснил свою позицию.

«В следственные органы явился самостоятельно, скрываться не намерен. Пака я не избивал. Прошу не лишать меня свободы, так как тогда футбольный клуб «Краснодар» разорвёт со мной договор. Готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорт, нигде скрываться не буду. Хочу публично извиниться перед всеми пострадавшими. Я не имел права себе такое позволить. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб», — заявил футболист.

Его адвокат добавил, что ряд приобщённых документов противоречили основному вещественному доказательству — записям с камер видеонаблюдения. Он отметил, что у подозреваемого есть жена и дети, находящиеся на иждивении.

Защита Мамаева настаивала на его невиновности в эпизоде с Паком. При этом ранее Кирилл Кокорин в своём выступлении обвинил полузащитника «Краснодара» в избиении Соловчука.

«Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил», — заявил брат футболиста «Зенита».

Братья Кокорины выступали перед судом до Мамаева, и решение по ним было принято раньше. Ходатайство следствия о заключении их под стражу было удовлетворено. Александр и Кирилл пробудут под арестом до 8 декабря 2018 года. Спустя час аналогичное решение было принято в отношении Мамаева. В суде посчитали, что в случае нахождения на свободе футболисты могут скрыться, надавить на потерпевших и помешать следствию.

Суд арестовал Александра Кокорина

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов заявил, что будет добиваться пересмотра решения об аресте своего подзащитного.

«Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведём более серьёзные поводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения. Александр чувствует себя удовлетворительно. Для него решение было ожидаемым. Держится кремнём», — сказал Попов.

Обжаловать решение будет и адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он назвал действия суда «излишне жестокими».