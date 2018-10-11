Пак дал показания в суде против Кокорина и Мамаева

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак дал показания в Тверском суде Москвы по поводу инцидента с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также их компанией.

В суде заявили, что чиновник описал поведение игроков как агрессивное и неадекватное.

При этом в медицинском заключении говорится, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева.