Пак дал показания в суде против Кокорина и Мамаева

Короткая ссылка
Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак дал показания в Тверском суде Москвы по поводу инцидента с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также их компанией.
Пак дал показания в суде против Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

В суде заявили, что чиновник описал поведение игроков как агрессивное и неадекватное.

При этом в медицинском заключении говорится, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить