Пак дал показания в суде против Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
В суде заявили, что чиновник описал поведение игроков как агрессивное и неадекватное.
При этом в медицинском заключении говорится, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.
Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что водитель Ушаковой в суде рассказал об избиениях со стороны компании Кокорина и Мамаева.